Слукас присоединился к сборной Греции, Папаяннис тренируется отдельно

Разыгрывающий (32 года, 188 см) прибыл в расположение сборной Греции.

Ветеран принял участие в сегодняшней тренировке команды, вернувшись на площадку после небольшой травмы.

Центровой (25 лет, 221 см) также восстанавливается после повреждения и продолжает работать по индивидуальной программе.

В ближайшее время Греция сыграет товарищеские матчи против Польши (17 августа), Грузии (18 августа) и Турции (19 августа).

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