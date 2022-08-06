Яннис Адетокумбо: «Сборная Греции не должна подстраиваться под меня»

Форвард «Милуоки» поделился ожиданиями от выступления за сборную Греции на чемпионате Европы-2022.

«Я не лучший игрок в мире. Очень тяжело стать таким. Если я буду играть так же, как в «Бакс», то Слукас не сможет играть так же, как в , а Папапетру – как он играл в . 11 человек не должны подстраиваться под одного. Я буду играть так, как хочет команда.

Если честно, судя по вчерашней тренировке, мы не готовы к борьбе за медали. Но у нас будет шанс, если мы хорошо поработаем за эти три недели. Наши цели должны быть реалистичными. Когда я начинал выступать за «Бакс», мы не стремились к чемпионству. Это произошло постепенно», – сказал Яннис.

Концепт-форма для «Милуоки Бакс» – «один миллион баксов»