Яннис Адетокумбо: «Сборная Греции не должна подстраиваться под меня»

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился ожиданиями от выступления за сборную Греции на чемпионате Европы-2022.

«Я не лучший игрок в мире. Очень тяжело стать таким. Если я буду играть так же, как в «Бакс», то Слукас не сможет играть так же, как в «Олимпиакосе», а Папапетру – как он играл в «Панатинаикосе». 11 человек не должны подстраиваться под одного. Я буду играть так, как хочет команда.

Если честно, судя по вчерашней тренировке, мы не готовы к борьбе за медали. Но у нас будет шанс, если мы хорошо поработаем за эти три недели. Наши цели должны быть реалистичными. Когда я начинал выступать за «Бакс», мы не стремились к чемпионству. Это произошло постепенно», – сказал Яннис.

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