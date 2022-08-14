Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» – «Сиэтл» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.
«Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» – «Сиэтл».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Миннесота
14 августа. 20.00
Нью-Йорк – Атланта
14 августа. 21.00
Вашингтон – Индиана
14 августа. 22.00
Лас-Вегас – Сиэтл
14 августа. 22.00
Финикс – Чикаго
15 августа. 0.00
Лос-Анджелес – Даллас
15 августа. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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