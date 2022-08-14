Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» – «Сиэтл» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.

«Коннектикут» примет , «Лас-Вегас» – .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Миннесота

14 августа. 20.00

Нью-Йорк – Атланта

14 августа. 21.00

– Индиана

14 августа. 22.00

Лас-Вегас – Сиэтл

14 августа. 22.00

Финикс –

15 августа. 0.00

– Даллас

15 августа. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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