Скайлар Диггинс-Смит не поможет «Финиксу» в концовке регулярного чемпионата WNBA по личным причинам

Звездный защитник Скайлар Диггинс-Смит пропустит концовку регулярного чемпионата женской НБА по личным причинам.

«Меркьюри» ведет борьбу за попадание в плей-офф. На данный момент команда занимает 10-е место с результатом 14-20, уступая идущей на 8-й строчке «Атланте» только по дополнительным показателям.

«Финикс» недавно до конца сезона потерял из-за травмы Дайану Таурази. Бриттни Грайнер пропускает сезон, так как оказалась в российской тюрьме.

В 30 матчах текущего сезона Скайлар набирает 19,7 очка, 4,0 подбора, 5,5 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер