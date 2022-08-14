Папаниколау, Калатес и Слукас назначены капитанами сборной Греции

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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис в первые дни подготовки к Евробаскету-2022 и квалификации чемпионата мира-2023 объявил, что роль капитана команды возьмут на себя трое самых опытных игроков национальной сборной – Костас Папаниколау, Ник Калатес и Костас Слукас.

33-летний Калатес провел за основную сборную Греции 125 матчей, дебютировав в 2009 году и завоевав бронзовую медаль на Евробаскете в Польше.

На счету Папаниколау (32 года) 121 матч за сборную. Он также дебютировал в 2009 году, но не был включен в команду из 12 человек, которая полетела в Польшу.

32-летний Слукас сыграл за сборную 107 матчей, дебютировав в 2011 году на Евробаскете в Литве.

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