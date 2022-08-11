Товарищеские матчи. Турция – Украина, Испания встретится с Грецией

Сегодня состоятся три товарищеских матча с участием сборных, которые выступят на предстоящем Евробаскете-2022.
Литва сыграет с Финляндией, Турция встретится с Украиной, Испания – с Грецией.
Товарищеские матчи
Литва – Финляндия
11 августа. 19:30
Турция – Украина
11 августа. 20:00
Испания – Греция
11 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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