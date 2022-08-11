Товарищеские матчи. Турция – Украина, Испания встретится с Грецией

Сегодня состоятся три товарищеских матча с участием сборных, которые выступят на предстоящем Евробаскете-2022.

Литва сыграет с Финляндией, Турция встретится с Украиной, Испания – с Грецией.

Товарищеские матчи

Литва – Финляндия

11 августа. 19:30

Турция – Украина

11 августа. 20:00

Испания – Греция

11 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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