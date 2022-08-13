«Тюрк Телеком» и «Ульм» интересуются Димитриосом Аграванисом

Форвард и сборной Греции Димитриос Аграванис (27 лет, 208 см) входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, недавно с Аграванисом связывался греческий , но игрок выразил желание выступать в Еврокубке.

По информации Андреани, форвардом также интересуются турецкий и немецкий .

В прошлом сезоне Аграванис провел 18 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 11,4 очка и 4,6 подбора.

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