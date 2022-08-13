Грант Уильямс: «Джейлен Браун вернется более мотивированным»

Форвард «Селтикс» поделился мнением о том, как на его одноклубнике Джейлене Брауне могут сказаться слухи о возможном обмене в «Нетс» на .

«Насколько я могу судить, отличается зрелым мышлением. Я общался с ним, писал ему текстовые сообщения. Стараюсь постоянно быть с ним на связи. В этой лиге происходят подобные вещи, это бизнес, это не должно сбивать вас с толку. Мы все любим Джейлена.

Все эти слухи лишь подтверждают его ценность. Его хотят отдать за игрока из Топ-10 в мире? Я не знаю, чем это все обернется, но если Джейлен останется, то вернется в команду еще более мотивированным. Я знаю, как отреагирует Джейлен Браун», – заявил Уильямс.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?