Шакил О’Нил: «Бостону» не следует обменивать Брауна, он крепко потрепал Дюрэнта в плей-офф»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил скептически отнесся к идее обмена между «Бостоном» и .

Ранее сообщалось, что «Селтикс» предлагали , Деррика Уайта и драфт-пик в обмен на .

«Нет, я бы не пошел на это. Основу составляют молодые игроки, на которых можно опереться. Я бы оставил их. Не знаю, куда смотрят все остальные, но мне показалось, что Джейлен довольно крепко потрепал Дюрэнта. Так что мой ответ: «Черт возьми, извините, но нет!» – заявил Шак.

«Селтикс» обыграли «Нетс» в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 4-0. Показатели Дюрэнта в той серии составили 26,3 очка (38,6% с игры, 33,3% из-за дуги), 6,3 передачи и 5,8 подбора за 44 минуты на площадке.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»