Претенденты на Дюрэнта недовольны, что информация о переговорах попадает в прессу

Заинтересованные в форварде «Нетс» Кевине Дюрэнте клубы недовольны тем, что информация о переговорах попадает в прессу.

Об этом рассказал обозреватель Heavy Стив Балпетт.

«Есть команды, которые не очень рады тому, что когда они разговаривают с «Бруклином», это попадает в прессу. Это не способствует решению вопросов.

Я разговаривал с представителями нескольких команд, которые разочарованы в связи со слухами по этому вопросу. Это не лучший способ вести дела», – написал Балпетт.

Считается, что не заинтересован в обмене Дюрэнта и завышает цену на игрока, который ранее изъявил желание сменить клуб.

Недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности в Дюрэнте со стороны . «Селтикс» подверглись критике за то, что готовы включить в сделку .

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