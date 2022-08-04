Претенденты на Дюрэнта недовольны, что информация о переговорах попадает в прессу

Заинтересованные в форварде «Нетс» Кевине Дюрэнте клубы недовольны тем, что информация о переговорах попадает в прессу.
Об этом рассказал обозреватель Heavy Стив Балпетт.
«Есть команды, которые не очень рады тому, что когда они разговаривают с «Бруклином», это попадает в прессу. Это не способствует решению вопросов.
Я разговаривал с представителями нескольких команд, которые разочарованы в связи со слухами по этому вопросу. Это не лучший способ вести дела», – написал Балпетт.
Считается, что «Бруклин» не заинтересован в обмене Дюрэнта и завышает цену на игрока, который ранее изъявил желание сменить клуб.
Недавно в СМИ появилась информация о заинтересованности в Дюрэнте со стороны «Бостона». «Селтикс» подверглись критике за то, что готовы включить в сделку Джейлена Брауна.
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