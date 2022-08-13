Дрэймонд Грин: «Тадж Гибсон делает со мной, что хочет. Не могу остановить его»

Форвард «Уорриорз» назвал игрока, который не входит в число звезд и против которого ему сложнее всего защищаться.

«Если брать игрока без суперзвездного статуса, против которого мне сложно было защищаться на протяжении всей карьеры, то это Тадж Гибсон.

Этот чувак делает со мной, что хочет, я просто не могу остановить его. Так что да, игрок без звездного статуса, который доставляет мне проблемы, это , тут нет сомнений», – заявил Грин.

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