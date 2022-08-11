Эксперт: «Дрэймонд Грин всегда хотел поиграть за «Пистонс» на каком-то этапе карьеры»

Эксперт Heavy Джек Симон рассказал о том, что форвард «Уорриорз» хотел бы сыграть за команду из родного штата «Пистонс».

«Источник рассказал, что Дрэймонд Грин всегда хотел поиграть за «Пистонс» на каком-то этапе карьеры. Он родом из Сагино, Мичиган, в детстве болел за , Бен Уоллес был его кумиром. Как и в случае с большинством баскетболистов, возможность сыграть за такую команду стала бы исполнением мечты», – информирует Симон.

В межсезонье-2023 Грину предстоит принять решение по опции игрока на 27,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Дрэймонд рассчитывает на максимальное продление контракта, но у «Голден Стэйт» могут быть другие планы.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?