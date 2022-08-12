Дрэймонд Грин: «Если не считать Стефа, то больше всего люблю смотреть за игрой Луки»

Форвард «Уорриорз» признался, что ему нравится наблюдать за игрой разыгрывающего «Мэверикс» .

«Если не считать Стефа, то из всех игроков НБА больше всего люблю смотреть за игрой Луки

Лука выделяется, он не такой, как все. Я говорю о его видении площадки, о том, как он способен набирать очки, оказываться в нужном месте на площадке, о его ритме. Да, точно могу сказать, что это Лука», – заявил Грин.

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