Дрэймонд Грин: «Если не считать Стефа, то больше всего люблю смотреть за игрой Луки»

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что ему нравится наблюдать за игрой разыгрывающего «Мэверикс» Луки Дончича.

«Если не считать Стефа, то из всех игроков НБА больше всего люблю смотреть за игрой Луки

Лука выделяется, он не такой, как все. Я говорю о его видении площадки, о том, как он способен набирать очки, оказываться в нужном месте на площадке, о его ритме. Да, точно могу сказать, что это Лука», – заявил Грин.

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