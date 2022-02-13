Наверх
Sports.ru NBA

    Кевин Дюрэнт: «Джеймс Харден не должен никому ничего объяснять»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его бывший партнер по команде Джеймс Харден не связывался с ним после обмена и не объяснял, почему он захотел покинуть команду.

    «Джеймсу не нужно никому ничего объяснять, он сам по себе. Он сам принимает решения касательно своей карьеры. Он не должен ничего объяснять, и я не ждал от него объяснений.

    Я рад, что мы покончили с этим и можем двигаться дальше без этой шумихи. И я уверен, что Джеймс чувствует то же самое», – сказал Дюрэнт.

    Перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

     Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные