Кевин Дюрэнт: «Джеймс Харден не должен никому ничего объяснять»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что его бывший партнер по команде Джеймс Харден не связывался с ним после обмена и не объяснял, почему он захотел покинуть команду.

«Джеймсу не нужно никому ничего объяснять, он сам по себе. Он сам принимает решения касательно своей карьеры. Он не должен ничего объяснять, и я не ждал от него объяснений.

Я рад, что мы покончили с этим и можем двигаться дальше без этой шумихи. И я уверен, что Джеймс чувствует то же самое», – сказал Дюрэнт.

Перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Филадельфию», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем