Эксперт: «Дюрэнт хочет играть с Харденом»

Эксперт ESPN Фрэнк Исола считает, что лидер «Бруклина» намерен воссоединиться с в «Филадельфии».

«Иногда это трудно понять, но да, Дюрэнт хотел бы снова играть с Харденом. Они были вместе в Лондоне перед тем, как Дюрэнт пошел к владельцу «Нетс». Возможно, Харден выступил в качестве советника, он ведь эксперт по форсированию обменов», – написал Исола в твиттере.

Харден покинул в феврале этого года, заставив руководство клуба обменять его в «Сиксерс». За год до этого звездный баскетболист подобным образом ушел из .

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