В новом сезоне НБА все игроки будут носить нашивки в честь Билла Расселла, на площадках изобразят трилистник

В новом сезоне НБА все игроки будут носить на правом плече нашивки в честь легендарного центрового Билла Расселла.

На площадках всех команд рядом с судейским столиком будет изображен трилистник с 6-м номером Расселла.

НБА также решила полностью вывести из обращения 6-й номер в честь Расселла. Он станет первым игроком в истории лиги, номер которого выведен из обращения во всей лиге.

Расселл выступал под 6-м номером за «Бостон». В составе этой команды он 11 раз становился чемпионом НБА, что является рекордом за всю историю лиги.

В конце июля знаменитый баскетболист ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

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