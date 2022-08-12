Горан Драгич – о лидере сборной Словении: «Раньше я был Бэтменом, теперь буду Робином»

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич заявил, что лидерская роль в национальной команде переходит звезде «Мэверикс» .

В 2017 году Драгич привел Словению к первой в истории победе на и был признан самым ценным игроком турнира.

«Теперь у меня будет меньше минут, получится уже другой уровень игры. Сколько я раньше проводил на площадке, 36 минут за матч?

Все будет зависеть от того, как буду себя чувствовать. Моя роль определенно станет иной. Раньше я был Бэтменом, теперь буду Робином», – заявил 36-летний Драгич.

Егор Климович – самый баскетбольный актер России. Снялся в «Движении вверх», поработал с Гриффином, делает фильм для АСБ