Кевин Дюрэнт получит половину годовой зарплаты в 42,9 млн долларов уже к 1 октября

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В новом контракте звездного форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта прописана нестандартная система платежей в первом сезоне с момента активации. 

Половину годовой зарплаты в 42,9 миллиона долларов за сезон-22/23 Дюрэнт получит уже к 1 октября.

Первый чек от «Бруклина» на 10,7 миллиона Кевин получил на следующий день после того, как запросил у клуба обмен.

Второй чек на такую же сумму 33-летний баскетболист должен получить 1 октября. Остальные деньги по контракту за первый сезон 2-кратный MVP финальной серии будет получать по стандартной схеме.

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