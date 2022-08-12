Кевин Дюрэнт получит половину годовой зарплаты в 42,9 млн долларов уже к 1 октября

В новом контракте звездного форварда «Нетс» прописана нестандартная система платежей в первом сезоне с момента активации.

Половину годовой зарплаты в 42,9 миллиона долларов за сезон-22/23 Дюрэнт получит уже к 1 октября.

Первый чек от на 10,7 миллиона Кевин получил на следующий день после того, как запросил у клуба обмен.

Второй чек на такую же сумму 33-летний баскетболист должен получить 1 октября. Остальные деньги по контракту за первый сезон 2-кратный MVP финальной серии будет получать по стандартной схеме.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена