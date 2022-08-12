Альберто Абальде и Сантьяго Юста не сыграют за Испанию на Евробаскете-2022

Форварды Альберто Абальде и Сантьяго Юста не попадут в заявку сборной Испании на .

Абальде не сможет сыграть из-за травмы, Юста исключен из состава по решению главного тренера .

По словам Скариоло, команда готова подождать, пока бигмен «Рокетс» наберет форму.

«Усман довольно долго оставался вне игры из-за травмы и не выходил на площадку, он сейчас не в оптимальной форме, но мы готовы подождать», – сказал Скариоло.

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