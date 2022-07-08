Руди Фернандес – о приглашении Лоренцо Брауна в сборную Испании: «Мне это кажется неправильным»

Капитан сборной Испании Руди Фернандес выступил против включения натурализованного американца в состав испанской сборной на .

«Я уже сказал это президенту федерации , и как капитан я должен был высказать свое мнение. Мне это кажется неправильным. Я узнал из прессы, что они натурализовали этого игрока, которого ничто не связывает с нашей страной.

Я упомянул Николу Миротича и Сержа Ибаку. Это тоже иностранцы, но они с самого раннего возраста тренировались в испанской молодежной академии, и в этом смысле у них была особая связь с нашей страной», – сказал Фернандес.

Ранее испанский профсоюз игроков раскритиковал решение федерации баскетбола страны выдать гражданство атакующему защитнику «Маккаби» Лоренцо Брауну.

31-летний американец может выступить за сборную Испании на Евробаскете-2022 в качестве натурализованного игрока.

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