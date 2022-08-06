Дрэймонд Грин: «Остин Ривз еще ничего не добился, чтобы отказываться от данных ему прозвищ»

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз признался, что ему не нравятся прозвища «AR-15» и «Деревенский Кобе», которые он получил во время дебютного сезона, и просит болельщиков придумать ему новое.

Форварды Дрэймонд Грин («Уорриорз») и («Уизардс») считают, что Ривз зря пытается избавиться от данных ему прозвищ.

Грин: Недавно видел, что из выразил желание избавиться от двух никнеймов. И я подумал, брат, ты еще ничего не добился в карьере, чтобы избавляться от прозвищ, которые тебе дали. Я был в шоке с его слов. Брат, тебе надо принять это и идти дальше с этими прозвищами.

Кузма: Лично мне кажется, что Деревенский Кобе – отличное прозвище. Да ты что, бро. Просто огонь. Все, что связано с Кобе – уже хорошо. На его месте я бы строил все вокруг этого, сделал бы своей мантрой. Приходил бы на арену и делал все по-деревенски.

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