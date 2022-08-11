Эксперт Бобби Маркс: «Харден окажется в числе претендентов на MVP. Для него это будет сезон возмездия»

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Эксперт ESPN Бобби Маркс ожидает, что защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в следующем сезоне будет в числе основных претендентов на приз MVP.

«Харден окажется в числе претендентов на MVP, думаю, он будет третьим среди соискателей награды. «Сиксерс» дойдут до финала Восточной конференции. Они сойдутся в этой серии с «Бостоном». Для Хардена это будет сезон возмездия, контрактный сезон.

Конечно, многое будет зависеть от состояния здоровья Джоэла Эмбиида. Но мы видим, что «76-е» взяли себе Пи Джей Такера и Дэньюэла Хауза. В следующем сезоне мы увидим в «Филадельфии» Джеймса Хардена образца «Рокетс», – заявил Маркс.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?

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