Джоэл Эмбиид: «Потребуется время на то, чтобы сыграться с Харденом»

Центровой «Сиксерс» заявил, что в новом сезоне процесс налаживания игровых связей с защитником Джеймсом Харденом продолжится.

«В прошлом сезоне мы успели провести вместе около 20 матчей. Этого недостаточно для того, чтобы выстроить команду и бороться за чемпионство.

Потребуется время на то, чтобы сыграться с Харденом. Причем это касается не только нас, химию надо обрести всем в нашем составе, это касается всех», – заявил Эмбиид.

Харден перешел в «Филадельфию» в феврале в результате обмена из «Бруклина». Этим летом он продлил контракт с «76-ми».

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