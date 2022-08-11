Владимир Гомельский: «Дюрэнт понимает, что выиграть титул с «Бруклином» невозможно»

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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал свое мнение о ситуации со звездным форвардом «Бруклина» Кевином Дюрэнтом, который просит руководство клуба обменять его.

«Для того чтобы получить Дюрэнта «Бостон» должен пожертвовать Брауном. Получится «перекос» в составе. Хотя и Дюрэнт, и Тейтум являются универсальными нападающими и могут успешно играть на обеих позициях форвардов.

Дюрэнт очень хочет выиграть еще один чемпионский перстень. Он понимает, что с «Бруклином» это невозможно. Но и в «Бостон» он не рвется, предпочитая «Майами». А характер, как мне кажется, у него вполне спортивный», – написал Гомельский в своей конференции.

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