Шэмс Чарания: «Бен Симмонс не покидал чат «Нетс». Отличная история, но этого не было»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал слух о том, что защитник «Нетс» Бен Симмонс весной покинул групповой чат команды, когда одноклубники стали интересоваться, сыграет ли он в четвертом матче серии с «Селтикс».

Поведение Симмонса якобы сильно расстроило лидера команды Кевина Дюрэнта.

«Могу лишь сказать, что ничего подобного не было. Отличная история, но этого не было.

Я пойду дальше и расскажу кое-что хорошее про . Мне сообщили, что он все более активно работает на площадке. Он отлично смотрится. У большие ожидания от него в предстоящем сезоне. Бен должен быть готов к тренировочному лагерю. По Симмонсу только хорошие новости. А истории с чатом просто не было», – сказал Чарания.

Симмонс также отреагировал на рассказал журналиста Рика Бьюкера про чат.

«Тот самый день, когда не о чем написать 😂», – говорится в твите австралийца.

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