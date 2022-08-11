Шэмс Чарания: «Бен Симмонс не покидал чат «Нетс». Отличная история, но этого не было»

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания прокомментировал слух о том, что защитник «Нетс» Бен Симмонс весной покинул групповой чат команды, когда одноклубники стали интересоваться, сыграет ли он в четвертом матче серии с «Селтикс».
Поведение Симмонса якобы сильно расстроило лидера команды Кевина Дюрэнта.
«Могу лишь сказать, что ничего подобного не было. Отличная история, но этого не было.
Я пойду дальше и расскажу кое-что хорошее про Бена Симмонса. Мне сообщили, что он все более активно работает на площадке. Он отлично смотрится. У «Бруклина» большие ожидания от него в предстоящем сезоне. Бен должен быть готов к тренировочному лагерю. По Симмонсу только хорошие новости. А истории с чатом просто не было», – сказал Чарания.
Симмонс также отреагировал на рассказал журналиста Рика Бьюкера про чат.
«Тот самый день, когда не о чем написать 😂», – говорится в твите австралийца.
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