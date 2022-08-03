Док Риверс: «Причины ухода Бена Симмонса не были весомыми, я мог все исправить»

Главный тренер «Филадельфии» рассказал об обмене в феврале этого года, по итогам которого разыгрывающий перешел в .

«Мой комментарий после поражения в плей-офф-2021 не имел ничего общего с тем, почему Бен хотел уйти. Он уже сказал публично, что многое произошло задолго до моего прихода в команде. Я все еще расстраиваюсь, так как считаю, что эти причины не были весомыми для перехода. Я продолжал говорить Бену: «Не стоит уходить из-за такого. Все можно исправить». Но ничего не вышло.

У нас был один очень долгий разговор. После обмена Бен позвонил мне, и мы хорошо поговорили. Хотя 99 процентов людей не согласятся, я действительно верю, что мы могли бы все уладить с Беном, и командой. Я так устроен, именно это должны делать тренеры», – заявил Риверс.

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