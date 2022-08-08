Рик Бьюкер: «Дюрэнт был разочарован, когда Симмонс не стал отвечать на вопрос об участии в 4-м матче и покинул чат»

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Баскетбольный обозреватель Рик Бьюкер рассказал об общении игроков «Нетс» в командном чате перед четвертым матчем серии первого раунда против «Селтикс» при счете 0-3.

Ожидалось, что Симмонс по ходу серии дебютирует за команду, но он в итоге так и не сыграл.

«У них был командный чат перед четвертым матчем. Все думали, что Бен сыграет. Как мне рассказали, Симмонс просто покинул чат. Его спрашивали: «Ты играешь?» Бен вышел из чата. Он даже не ответил, просто вышел из чата.

Реакция Дюрэнта была в духе: «Вот на это я подписывался? С такими людьми я играю?», – информирует Бьюкер. 

В межсезонье-2022 Симмонс перенес операцию на спине. Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс после завершения сезона рассказывал, что у австралийца не было шансов сыграть в плей-офф по состоянию здоровья.

Дюрэнт этим летом запросил обмен в другой клуб.

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