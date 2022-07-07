Виктор Оладипо и «Майами» подпишут двухлетний контракт на 18 млн

Защитник Виктор Оладипо реструктурировал контракт с . Стороны договорились о двухлетнем контракте на 18 миллионов долларов, сообщает The Miami Herald. В новое соглашение добавлена опция игрока на второй год.

На прошлой неделе сообщалось, что Оладипо подпишет с «Хит» однолетнее соглашение на 11 миллионов. Новые условия дадут клубу возможность избежать налога на роскошь.

Оладипо пропустил почти весь прошлый сезон. В 15 матчах плей-офф он набирал 10,6 очка и 3,4 подбора при 37% с игры.

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