Кайри Ирвинг хочет перейти в «Лейкерс» в результате обмена или в межсезонье-2023

Разыгрывающий в обозримом будущем может стать игроком .

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» являются для Ирвинга наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Кайри готов к переходу в калифорнийскую команду в результате обмена по ходу предстоящего сезона, либо в качестве свободного агента в межсезонье-2023.

По слухам, «Лейкерс» заинтересованы в Ирвинге, но пока не могут договориться с «Нетс».

30-летний Ирвинг пропустил большую часть прошлого розыгрыша из-за отказа от вакцинации. Этим летом он и клуб не смогли договориться о продлении контракта, Кайри решил использовать опцию игрока на сезон-22/23, за который он получит 36,5 миллиона долларов.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе