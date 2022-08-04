Кайри Ирвинг хочет перейти в «Лейкерс» в результате обмена или в межсезонье-2023

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг в обозримом будущем может стать игроком «Лейкерс».
Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» являются для Ирвинга наиболее предпочтительным вариантом продолжения карьеры.
Кайри готов к переходу в калифорнийскую команду в результате обмена по ходу предстоящего сезона, либо в качестве свободного агента в межсезонье-2023.
По слухам, «Лейкерс» заинтересованы в Ирвинге, но пока не могут договориться с «Нетс».
30-летний Ирвинг пропустил большую часть прошлого розыгрыша НБА из-за отказа от вакцинации. Этим летом он и клуб не смогли договориться о продлении контракта, Кайри решил использовать опцию игрока на сезон-22/23, за который он получит 36,5 миллиона долларов.
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