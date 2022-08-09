Алекса Аврамович не сыграет за Сербию на Евробаскете-2022 из-за травмы

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Сборная Сербии рассталась с атакующим защитником «Партизана» Алексой Аврамовичем (27 лет, 192).

По информации Sportando, баскетболист получил травму правой руки, из-за которой пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Аврамович не поможет сборной на предстоящем Евробаскете-2022.

Ранее сербская команда отказалась от услуг форварда «Партизана» Алена Смаилагича, который также не восстановился после травмы.

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