Алекса Аврамович не сыграет за Сербию на Евробаскете-2022 из-за травмы

Сборная Сербии рассталась с атакующим защитником Алексой Аврамовичем (27 лет, 192).

По информации Sportando, баскетболист получил травму правой руки, из-за которой пропустит около двух месяцев.

Таким образом, Аврамович не поможет сборной на предстоящем Евробаскете-2022.

Ранее сербская команда отказалась от услуг форварда «Партизана» , который также не восстановился после травмы.

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