Сборная Сербии решила отказаться от услуг Алена Смаилагича

Сборная Сербии решила отказаться от услуг «большого» .

Игрок по ходу прошлого сезона получил травму, которая помешала ему набрать форму к Евробаскету-2022. Было принято решение, что для Алена будет лучше вернуться в расположение клуба и готовиться к сезону вместе с белградской командой.

В минувшем розыгрыше Еврокубка 21-летний игрок набирал 7,8 очка, 4,9 подбора, 1,2 передачи и 1,0 перехвата в среднем за встречу.

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