«Партизан» озвучил финансовые условия вступления в Евролигу

«Партизан» раскрыл подробности соглашения с об участии команды в сезоне-2022/23.

По словам президента Остои Михайловича, сербский клуб заплатил 500 000 евро за получение уайлд кард, а также обязался выполнить условие о минимальном бюджете в размере 7,5 миллиона евро.

«Партизан» сыграет в турнире впервые с сезона-2013/14. В прошедшем сезоне команда уступила (2-3) в финале лиги и дошел до 1/8 финала Еврокубка.

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