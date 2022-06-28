«Партизан» озвучил финансовые условия вступления в Евролигу

«Партизан» раскрыл подробности соглашения с Евролигой об участии команды в сезоне-2022/23.
По словам президента «Партизана» Остои Михайловича, сербский клуб заплатил 500 000 евро за получение уайлд кард, а также обязался выполнить условие о минимальном бюджете в размере 7,5 миллиона евро.
«Партизан» сыграет в турнире впервые с сезона-2013/14. В прошедшем сезоне команда уступила «Црвене Звезде» (2-3) в финале Адриатической лиги и дошел до 1/8 финала Еврокубка.
«Вы дарите мне обувь и еще платите. Это законно?» Революция Nike в студенческом баскетболе 70-х