Эдриан Воджнаровски: «Просьба Кевина Дюрэнта об обмене остается в силе»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что «Нетс» не спешат расставаться с форвардом , однако его просьба об обмене остается в силе.

«Сроки возможной сделки остаются открытыми. Безусловно, Дюрэнт не отказался от запроса на обмен, который он сделал четыре недели назад. Безусловно, продолжает пытаться найти обмен для Дюрэнта.

В идеальном мире «Нетс» хотели бы сохранить Дюрэнта, объединить его с и посмотреть, что у них получится с в следующем сезоне. Но просьба Дюрэнта остается в силе, и «Нетс» пытаются найти для него сделку. Но они хотят заключить такую сделку, которая им понравится», – сказал Воджнаровски.

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