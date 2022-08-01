Костас Адетокумбо близок к переходу в «Тенерифе»

Испанский «Тенерифе» близок к подписанию контракта с чемпионом в составе (2020) Костасом Адетокумбо (24 года, 208 см), пишет инсайдер Маттео Андреани.

Отмечается, что греческий баскетболист стремится получить больше игрового времени и значимую роль, выбирая новую команду.

В прошлом сезоне младший брат звезды выступал за «Виллербан» и стал с этой командой чемпионом Франции.

Костас провел 23 матча в Евролиге-2021/22, набирая в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

«Тенерифе» примет участие в следующем розыгрыше чемпионов.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой