Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
Лидер чемпионата «Чикаго» сыграет с «Коннектикутом», «Сиэтл» примет на своей площадке «Лас-Вегас».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Коннектикут
7 августа. 20:00
Сиэтл – Лас-Вегас
7 августа. 22:00
Вашингтон – Лос-Анджелес
7 августа. 22:00
Миннесота – Атланта
8 августа. 2:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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