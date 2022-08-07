Женская НБА. «Чикаго» - «Коннектикут», «Сиэтл» примет «Лас-Вегас»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

Лидер чемпионата «Чикаго» сыграет с «Коннектикутом», «Сиэтл» примет на своей площадке «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Коннектикут

7 августа. 20:00

Сиэтл – Лас-Вегас

7 августа. 22:00

ВашингтонЛос-Анджелес

7 августа. 22:00

Миннесота – Атланта

8 августа. 2:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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