Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

Лидер чемпионата сыграет с «Коннектикутом», примет на своей площадке «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Коннектикут

7 августа. 20:00

Сиэтл – Лас-Вегас

7 августа. 22:00

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7 августа. 22:00

– Атланта

8 августа. 2:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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