Скайлар Диггинс-Смит – о приговоре Грайнер: «Как мы можем думать о баскетболе, когда вся команда плакала перед матчем?»

Защитник Скайлар Диггинс-Смит во время пресс-конференции призналась, что команде тяжело дался первый матч чемпионата женской НБА после оглашения приговора задержанной в России Бриттни Грайнер.

В четверг Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей. «Меркьюри», в составе которого Грайнер выступает в WNBA, уступил «Коннектикуту» со счетом 64:77.

«Никто сегодня вообще не хотел выходить на площадку.

Бриттни – наша сестра. Не думаю, что кого-то эта история оставила равнодушным, но нас она точно сильно затронула. И вот мы здесь, и мы должны участвовать в этой чертовой игре. Как мы можем думать об игре, о баскетболе, когда вся команда плакала перед матчем?

Чувствуешь себя беспомощным. Все это очень тяжело. Тяжело. Задавая свои вопросы, вы нам точно не помогаете. Вы только усугубляете ситуацию, нашу травму, нам трудно сдерживаться, так что вы прекрасно видите, как мы себя чувствуем. Даже не знаю, что еще тут можно сказать», – заявила Диггинс-Смит со слезами на глазах.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США