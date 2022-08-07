Дэмиан Лиллард: «Каждый ребенок думает, что попадет в НБА. Нужно быть скромнее»

Разыгрывающий считает, что молодым баскетболистам не хватает скромности.

«Когда я учился в колледже, я должен был заслужить попадание в . Во время драфт-комбайна я думал: «Может быть, меня выберут во втором раунде или вообще не выберут». Я буквально верил в это. Гарантирую, сейчас каждый ребенок думает, что будет играть в НБА.

Они не сомневаются в том, что это произойдет. Такова сейчас культура. Они рассчитывают попасть в НБА. У них нет скромности. Есть много фальшивой скромности, когда они просто прикидываются. Вокруг них нет людей, которые показали бы, как себя вести», – заявил Лиллард.

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