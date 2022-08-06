Дэмиан Лиллард: «У молодежи формируется неправильное представление о том, как все работает»

Разыгрывающий во время выступления в баскетбольном лагере рассказал о проблеме, с которой сталкиваются молодые таланты.

«Все эти люди вокруг целуют им задницу, превозносят их. В итоге у парней формируется неправильное представление о том, как все работает. Они не понимают, что надо много трудиться, уметь принимать критику, слушать, развиваться и так далее.

Все это сильно подводит молодых ребят, когда они попадают в профессиональную среду, где одного таланта может быть недостаточно. Здесь вам просто необходимы устойчивость и сильная психика. Надо быть крепким. У вас должен быть стержень, потому что предстоит иметь дело с непростыми вещами.

Я хочу помочь этим ребятам обрести все эти важные качества, потому что значение имеет не только талант», – заявил Лиллард.

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