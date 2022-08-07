Куин Снайдер продает особняк в Солт-Лейк-Сити за 12,75 миллиона долларов

Бывший главный тренер «Юты» продает свой самый дорогой дом с Солт-Лейк-Сити за 12 750 000 долларов.

В 2016 году Снайдер купил участок земли за 769 000 долларов и к 2018 году завершил строительство дома общей площадью 1 150 квадратных метров.

В особняке восемь спален и десять ванных комнат. Также он включает в себя библиотеку, игровую комнату и фитнес-центр со встроенной сауной.

Снаружи размещен бассейн с морской водой, спортивная площадка и лужайка для гольфа. Из особняка открывается вид на гору Олимп.

Снайдер возглавлял «Джаз» на протяжении восьми сезонов (2014-2022). Под его руководством команда шесть раз выходила в плей-офф .

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