Джейсон Тейтум: «Если обращать внимание на все, что видишь в твиттере, можно сойти с ума»

Форвард «Селтикс» рассказал о том, как воспринял слухи о возможном обмене другого лидера команды в «Нетс» на Кевина Дюрэнта.

«Таковы реалии нашего мира, не так ли? Это всегда исходит из анонимного источника, но затем неизменно появляется на ESPN, в твиттере, где-то еще, и все это видят. Вы никогда не знаете, что правда, а что нет, но люди начинают обсуждать, от этого никуда не деться. Мне кажется, в этом и заключается идея. В общем, они получили от этой истории то, что хотели – люди говорили об этом и высказывали предположения.

Если обращать внимание на все, что видишь в твиттере или по телевизору, то можно сойти с ума. Очень важно научиться сохранять спокойствие и подходить ко всему со здравым смыслом. Они будут говорить вообще что угодно, что-то из этого может быть правдой, но есть там и другие вещи, которые бесконечно далеки от реальности.

Итак, важно концентрироваться на вещах, которые зависят непосредственно от вас. С таким подходом я и живу», – сказал Тейтум.

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