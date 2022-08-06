Джейсон Тейтум: «Это межсезонье короткое, но я успел отдохнуть»

Форвард заявил, что восстановился после травмы плеча, которую получил в финале Восточной конференции-2022.

«Да, у меня было достаточно времени для отдыха, в котором я нуждался. Так что определенно чувствую себя намного лучше. Хотя межсезонье получилось коротким. Мы играли намного дольше, чем обычно.

Всегда нужно время, чтобы перезарядиться, дать отдохнуть своему телу и разуму, побыть с семьей, отправиться в отпуск и тому подобное. Скоро вернусь в спортзал и начну набирать форму, правильно питаться и сделаю все, что необходимо для подготовки к следующему сезону. В каждое межсезонье что-то новое», – заявил Тейтум.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов