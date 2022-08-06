Майкл Скотто: «Юта» хочет получить за Донована Митчелла пять или даже шесть пиков первого раунда»

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Обозреватель HoopsHype Майкл Скотто поделился информацией относительно компенсации, которую «Юта» хочет выручить за звездного защитника Донована Митчелла.

«По словам нескольких руководителей НБА, которые обсуждали с «Джаз» обмен Донована Митчелла, приоритетом для них являются драфт-пики. Они хотят получить их как можно больше, а игроки, которые могут помочь добиваться побед здесь и сейчас, им не особо нужны.

Источники в лиге сообщают, что в случае с Митчеллом «Юта» надеется получить более крупный улов, чем во время обмена Руди Гобера. Француз принес им четыре выбора в первом раунде и игрока из первого раунда драфта 2022 года – Уокера Кесслера из «Миннесоты».

Есть мнение, что «Юта» хочет получить за Митчелла пять или даже шесть пиков первого раунда», – информирует Скотто.

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