Майкл Скотто: «Юта» хочет получить за Донована Митчелла пять или даже шесть пиков первого раунда»

Обозреватель HoopsHype Майкл Скотто поделился информацией относительно компенсации, которую «Юта» хочет выручить за звездного защитника Донована Митчелла.

«По словам нескольких руководителей , которые обсуждали с «Джаз» обмен , приоритетом для них являются драфт-пики. Они хотят получить их как можно больше, а игроки, которые могут помочь добиваться побед здесь и сейчас, им не особо нужны.

Источники в лиге сообщают, что в случае с Митчеллом «Юта» надеется получить более крупный улов, чем во время обмена Руди Гобера. Француз принес им четыре выбора в первом раунде и игрока из первого раунда драфта 2022 года – Уокера Кесслера из «Миннесоты».

Есть мнение, что «Юта» хочет получить за Митчелла пять или даже шесть пиков первого раунда», – информирует Скотто.

Миннесота – Франкенштейн или всё-таки Единорог?