Аарон Хенри перешел в «Метрополитан»

объявил о подписании контракта с форвардом Аароном Хенри (22 года, 198 см).

Хенри не был выбран на драфте НБА-2021. В минувшем сезоне он выступал в основном за фарм-команду «Филадельфии» в Лиге развития, набирая в среднем 13 очков и 4,6 подбора.

Также Аарон появился на площадке в шести матчах за «Сиксерс».

Американский баскетболист продолжит карьеру в парижском клубе, за который также будет играть претендент на 1-й номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича