Виктор Вембаньяма пропустит Евробаскет-2022

Теги сборная Франции НБА Метрополитан Федерация баскетбола Франции Евробаскет-2022 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Федерация баскетбола Франции объявила, что тяжелый форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма не будет участвовать в чемпионате Европы 2022 года.

Изучив результаты медицинского осмотра, врачи французской сборной пришли к выводу, что 18-летний игрок не оправился от травмы, полученной в конце минувшего сезона.

Сборная Франции в воскресенье начнет подготовку к Евробаскету. Турнир стартует 1 сентября.

Вембаняма считается одним из претендентов на выбор под 1-м номером на драфте-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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