Виктор Вембаньяма пропустит Евробаскет-2022

Федерация баскетбола Франции объявила, что тяжелый форвард не будет участвовать в чемпионате Европы 2022 года.

Изучив результаты медицинского осмотра, врачи французской сборной пришли к выводу, что 18-летний игрок не оправился от травмы, полученной в конце минувшего сезона.

Сборная Франции в воскресенье начнет подготовку к . Турнир стартует 1 сентября.

Вембаняма считается одним из претендентов на выбор под 1-м номером на драфте-2023.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича