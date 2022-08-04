«Портленд» подписал Айзейю Миллера

подписал негарантированный контракт с разыгрывающим Айзейей Миллером (23 года, 183 см).

Как сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс, игрок поборется за место в составе команды в предсезонном тренировочном лагере.

Айзейя не был выбран на драфте-2021 и провел минувший сезон в фарм-команде «Миннесоты» в G-лиге, набирая в среднем 12,7 очка, 3,2 передачи, 4,7 подбора и 1,6 перехвата.

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