Эксперт: «Проблемы «Нетс» отталкивают свободных агентов»

Журналист The Athletic Алекс Шиффер считает, что «Бруклин» испытывает трудности с привлечением свободных агентов в нынешнее межсезонье.
«Нетс» не удалось договориться о продлении контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом. После этого лидер команды Кевин Дюрэнт запросил обмен.
«Вся эта драма точно повлияла на то, как свободные агенты относятся к «Нетс». А как иначе? Вы бы пошли работать в компанию, которую постоянно упоминают в новостях в негативном ключе? Не думаю, что другие фронт-офисы недовольны событиями, происходящими в «Бруклине». Это просто облегчает им задачу привлечения свободных агентов», – заявил Шиффер.