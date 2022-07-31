Эксперт: «Проблемы «Нетс» отталкивают свободных агентов»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Журналист The Athletic Алекс Шиффер считает, что «Бруклин» испытывает трудности с привлечением свободных агентов в нынешнее межсезонье.

«Нетс» не удалось договориться о продлении контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом. После этого лидер команды Кевин Дюрэнт запросил обмен.

«Вся эта драма точно повлияла на то, как свободные агенты относятся к «Нетс». А как иначе? Вы бы пошли работать в компанию, которую постоянно упоминают в новостях в негативном ключе? Не думаю, что другие фронт-офисы недовольны событиями, происходящими в «Бруклине». Это просто облегчает им задачу привлечения свободных агентов», – заявил Шиффер.

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