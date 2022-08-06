«Чикаго» обсудит продление контракта с Николой Вучевичем

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич планирует продлить контракт с клубом, сообщает Chicago Sun-Times.
В нынешнем соглашении Вучевича остался один год, за который Никола заработает 22 миллиона долларов.
Отмечается, что стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и намерены обсудить новый двухлетний контракт с опцией игрока на сезон-2024/25 после начала тренировочного лагеря.
В прошлом сезона Вучевич набирал 17,6 очка, а также совершал 11 подборов, 3,2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?