«Чикаго» не заинтересован в обмене Вучевича на Гобера

Центровой «Чикаго» вряд ли покинет команду этим летом.

Ранее сообщалось, что «Буллс» входят в число претендентов на приобретение одного из лидеров «Юты» .

Как пишет NBC Sports, «Чикаго» не заинтересован в борьбе за француза. При этом Вучевич также уверен в том, что останется в нынешней команде.

Контракт Вучевича рассчитан до конца сезона-2022/23, за который игрок заработает 22 миллиона долларов. Его показатели в этом сезоне составили 17,6 очка, 11 подборов и 3,2 передачи в среднем за матч.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?