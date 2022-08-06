Кайл Кузма: «Научился у Леброна профессионализму. Не мог подвести того, кто хотел побеждать»

Форвард «Уизардс» вспомнил о победном для сезоне-19/20, когда он согласился выполнять вспомогательную роль.

В предыдущем розыгрыше Кузма набирал 18,7 очка за игру, а в чемпионском году его результативность снизилась до отметки 12,8 очка.

«Научился у Леброна профессионализму. Ты видишь его подход к делу и начинаешь повторять.

Это определенный стандарт, и я не мог подвести того, кто так сильно хотел побеждать. Ты хочешь быть частью этого», – заявил Кузма.

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