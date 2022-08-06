MVP G-лиги Фрэнк Мэйсон может перейти в АЕК

Греческий АЕК нацелился на подписание разыгрывающего (28 лет, 180 см), сообщает SDNA.

Мэйсон был выбран под общим 34-м номером на драфте НБА-2017 и провел два сезона за .

Последние три года американский разыгрывающий выступал в основном за фарм-команду в G-лиге.

В сезоне-2019/20 Фрэнк был признан MVP Лиги развития со средними показателями 26,4 очка, 5 передач и 3,4 подбора.

АЕК примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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