MVP G-лиги Фрэнк Мэйсон может перейти в АЕК

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Греческий АЕК нацелился на подписание разыгрывающего Фрэнка Мэйсона (28 лет, 180 см), сообщает SDNA.

Мэйсон был выбран под общим 34-м номером на драфте НБА-2017 и провел два сезона за «Сакраменто».

Последние три года американский разыгрывающий выступал в основном за фарм-команду «Милуоки» в G-лиге.

В сезоне-2019/20 Фрэнк был признан MVP Лиги развития со средними показателями 26,4 очка, 5 передач и 3,4 подбора.

АЕК примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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